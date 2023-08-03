Стало известно о печати на 3D-принтере «тысяч» украинских кустарных боеприпасов

Их особенность в том, что эти бомбы имеют центральный цилиндр, в который упаковывают взрывчатку. Внутреннее пространство заполняется металлическими фрагментами, разлетающимся при взрыве во все стороны.

Поставки оболочек для «конфетных бомб» идут из-за рубежа, но в этом как раз проблема: поскольку комплектующие доставляются через таможню из разных мест, то нет системности. Поставки идут под видом «детских игрушек или подсвечников».

«Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь, они дешёвые и удивительно эффективные. Бомбы имеют центральный цилиндр, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг заполнено металлическими осколками, которые разлетаются во все стороны при взрыве», — сказано британской статье.