Стало известно о печати на 3D-принтере «тысяч» украинских кустарных боеприпасов

Стало известно о печати на 3D-принтере «тысяч» украинских кустарных боеприпасовОб этом рассказали британцы
Британский журнал The Economist рассказал о кустарном производстве боеприпасов на Украине. На 3D-принтере украинцы печатают в день около одной тысячи корпусов для так называемых конфетных бомб.
Их особенность в том, что эти бомбы имеют центральный цилиндр, в который упаковывают взрывчатку. Внутреннее пространство заполняется металлическими фрагментами, разлетающимся при взрыве во все стороны.
Поставки оболочек для «конфетных бомб» идут из-за рубежа, но в этом как раз проблема: поскольку комплектующие доставляются через таможню из разных мест, то нет системности. Поставки идут под видом «детских игрушек или подсвечников».
«Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь, они дешёвые и удивительно эффективные. Бомбы имеют центральный цилиндр, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг заполнено металлическими осколками, которые разлетаются во все стороны при взрыве», — сказано британской статье.