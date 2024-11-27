Стало известно о переговорах главы TikTok и Илоном Маском

Обращение к Маску неслучайно: как и прогнозировалось, Трамп назначил его главой Департамента эффективности правительства, а состав Администрации и отношения с президентом крайне важны для будущего TikTok в США. К тому же дело соцсети тянется с мая, и компания рискует продать своё американское подразделение.

Вероятно, об этом и шли переговоры. Во всяком случае, так предполагают обозреватели портала Tech.co, так как подробностей мало.

Формально известно о том, что в целом переговоры шли о будущем технологического сектора при Администрации Трампа.