Стало известно о переговорах главы TikTok и Илоном Маском

Опубликовано 27 ноября 2024, 09:001 мин.
Стало известно о переговорах главы TikTok и Илоном МаскомВероятно, о будущем соцсети в Штатах
Стало известно о переговорах между генеральным директором китайской ByteDance — материнской компании соцсети TikTok — и Илоном Маском. К Маску глава китайской стороны обратился накануне президентских выборов в США.
Обращение к Маску неслучайно: как и прогнозировалось, Трамп назначил его главой Департамента эффективности правительства, а состав Администрации и отношения с президентом крайне важны для будущего TikTok в США. К тому же дело соцсети тянется с мая, и компания рискует продать своё американское подразделение.
Вероятно, об этом и шли переговоры. Во всяком случае, так предполагают обозреватели портала Tech.co, так как подробностей мало.
Формально известно о том, что в целом переговоры шли о будущем технологического сектора при Администрации Трампа.