Стало известно о первом случае заражения коронавирусом домашней собаки

Так, во время сдачи анализов у инфицированного хозяина собаки, врачи также решили взять мазок и у домашнего питомца, несмотря на то, что никаких отклонений, а также признаков болезни животное не показывало. Результаты же, в свою очередь, определили присутствие в организме питомца коронавируса.

На данный момент домашнее животное размещено в специальной комнате на карантине. Отмечается, что на данный момент специалисты не выяснили, передается ли вирус нового типа от человека к животному. Заражение собаки, в свою очередь, они объясняют тем, что животное могло вдыхать вирус, распространившийся в квартире.