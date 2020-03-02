Стало известно о разработке нового конкурента фирменной оболочки Xiaomi

Напомним, что на данный момент лишь китайский гигант Huawei разработал операционную систему, ограничиваясь собственными сервисами и не прибегая к помощи Google с его операционной системой. Остальные же участники рынка разрабатывают фирменные оболочки, взяв за основу Android. Предполагается, что новая оболочка Vivo будет официально представлена в грядущем Vivo APEX 2020.