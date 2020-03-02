Наука и технологии
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Стало известно о разработке нового конкурента фирменной оболочки Xiaomi
Navy OS от Vivo
Стало известно о разработке нового конкурента фирменной оболочки Xiaomi. Об этом сообщили инсайдеры, ссылаясь на новую заявку на товарный знак под названием Navy OS, которую подала китайская компания Vivo.
Исходя из названия можно понять, что речь идет о новой графической оболочке Vivo, которая, вероятно, будет работать на базе Android. Так, похоже скоро нас ждет новый конкурент фирменной оболочки Xiaomi - MIUI.
Напомним, что на данный момент лишь китайский гигант Huawei разработал операционную систему, ограничиваясь собственными сервисами и не прибегая к помощи Google с его операционной системой. Остальные же участники рынка разрабатывают фирменные оболочки, взяв за основу Android. Предполагается, что новая оболочка Vivo будет официально представлена в грядущем Vivo APEX 2020.