Стало известно о разработке нового "убийцы" смарт-часов Xiaomi Mi Band от крупного бренда

В патенте китайской компании описывается новый фитнес-браслет с необычным дизайном. “Убийца” Xiaomi Mi Band может получить небольшой экран, подразумевающий отображение уведомлений о сообщениях, звонках и так далее. Источники также опубликовали несколько изображений с устройством, благодаря которым стало очевидно, что “умные” часы оборудованы датчиком определения частоты сердечных сокращений, а также поддерживают магнитную зарядку.