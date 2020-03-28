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Стало известно о разработке нового "убийцы" смарт-часов Xiaomi Mi Band от крупного бренда
Речь о патенте на новое устройство компании Oppo
Представители крупного китайского бренда Oppo подали в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая новую заявку, благодаря которой стало известно о разработке нового "убийцы" смарт-часов Xiaomi Mi Band.
В патенте китайской компании описывается новый фитнес-браслет с необычным дизайном. “Убийца” Xiaomi Mi Band может получить небольшой экран, подразумевающий отображение уведомлений о сообщениях, звонках и так далее. Источники также опубликовали несколько изображений с устройством, благодаря которым стало очевидно, что “умные” часы оборудованы датчиком определения частоты сердечных сокращений, а также поддерживают магнитную зарядку.
Выделяться из большого количества “умной” носимой электроники Oppo намерен необычным дизайном. Так, устройство имеет отличительную деталь в виде металлического кольца вокруг устройства. На опубликованном изображении можно также разглядеть выемку, которая выполнена, предположительно, для сенсорной кнопки.