Стало известно о разработке новых российских атомных подлодок 5-го поколения

”Отдельно подчеркну: сегодня идет строительство подводных лодок 4-го поколения. Но мы обязаны смотреть вперед. Это требование времени, необходимое для дальнейшего развития флота. Поэтому не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут ещё более совершенными по всем своим характеристикам”, — рассказал российский военный.

Также он отметил, что в 2020 году ВМФ РФ ожидает заполучить головные подводные крейсера “Князь Владимир” и “Казань”, а также первые серийные атомные подлодки “Князь Олег” и “Новосибирск”, производством которых занимается объединенная судостроительная корпорация.