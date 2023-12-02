Стало известно о судьбе основателя биржи FTX в тюрьме

Боррелло сразу сказал, что Фрида в тюрьме не ждёт ничего хорошего. И дело не столько в тюремном заключении самом по себе, сколько в том, как оно будет протекать. Повседневность Фрида в заключении лишена какой-либо романтики или надежды.

На незадачливого главу биржи, обвинённого в отмывании денег и получившего срок 115 лет, сразу начали нападать другие заключённые, из-за того, что он «не в своей стихии», «с робким характером и телом 80-летнего старика».

При этом Фрид, по словам Боррелло, не понимал до конца, куда попал и что его ждёт. Он думал, что «легко отделается», но Боррелло объяснил ему, что такой срок за столько крупное мошенничество говорит о том, что «он может больше никогда не увидеть того, что по другую сторону решётки». К тому же сплетни о богатстве не «дают ему стать своим в тюрьме» из-за боязни вымогательств. И это при том, что Фрид сидел в отдельном корпусе для богатых.