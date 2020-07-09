Стало известно о третьем человеке на планете, вероятно излечившемся от ВИЧ

Так, согласно материалу, опубликованному в издании Science, им стал 36-летний пациент из Бразилии. Как сообщается, улучшения были зафиксированы после того, как мужчина прошел курс агрессивного лечения антиретровирусными препаратами в сочетании с витамином В3. Так, впоследствии, данная терапия привела снижению антител до низкого уровня. Кроме того, предполагается, что у пациента могли очиститься зараженные клетки в кишечнике и лимфатических узлах. Отмечается, что если обычно вирус вновь оказываются в организме в больших количествах, то в случае с данным мужчиной, этого не случилось.

Однако стоит обозначить, что сами исследователи не уверены, удалось ли пациенту вылечиться. Так, по словам клинического исследователя из Федерального университета Сан-Паулу Рикардо Диаса, специалисты не осуществляли забор пробы на выявление вируса у данного пациента.