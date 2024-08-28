Цукерберг выразил сожаление о том, что цензурировалась вся критически важная информация, касающаяся и Covid-19, и политических скандалов. Любые подтверждения либо опровержения той или иной информации подавлялись модерацией без возможности говорить правду.

Похоже, что письмо главы Facebook произвело эффект разорвавшейся бомбы. Его признания прокомментировала член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Лорел Ли.

По её словам в ходе интервью каналу Fox News, власти скрывали правду и врали по поводу критических для общества процессов. Касательно политики всё подавалось как российская пропаганда.

«У нас есть 51 сотрудник разведывательного сообщества, которые попросту лгали американцам и пытались выставить это за российскую дезинформацию, что было неправдой. И эта информация подавлялась перед выборами», — заявила Ли.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.