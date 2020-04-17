Стало известно об изменении Китаем числа жертв коронавируса в Ухани задним числом

Согласно имеющимся данным, пересчет количества жертв был вызван тем фактом, что в самом начале эпидемии коронавируса, медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов, а потому не имели возможности отправлять отчетность в управляющие органы. Таким образом, после обновления “счетчика”, общее количество погибших от коронавируса в Китае составляет 4 636 человек.

Напомним, что Ухань в принципе является самым первым городом на планете, где был обнаружен новый коронавирус. В результате резкого увеличения числа заболевших, правительство Китая было вынуждено закрыть город на жесткий карантин на два месяца, а местным жителям запретить покидать город.