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Стало известно, переписку на каких сайтах ФСБ хотела мониторить круглосуточно

В их число вошли Хабр, Авито и другие
Как стало известно, еще в августе прошлого года ФСБ уведомила множество сайтов о необходимости предоставить ей доступ к различным данным и переписке пользователей. Таким образом служба могла получить необходимый уровень доступа для круглосуточного мониторинга интернет-площадок. В итоге издание Медуза опубликовало полный список ресурсов, которые столкнулись с требованием со стороны силовиков.

Так, достаточно популярные в России веб-сайты, такие как Avito, Хабр и прочие, вошли в число сервисов, которые должны были предоставить ФСБ ключи дешифровки. Полный список приведен чуть ниже. Некоторые из перечисленных ресурсов дали свое согласие на предоставление личных данных собственных пользователей.

Тот самый список

”Кто и как будет получать информацию о пользователе у сотовых операторов, а теперь — и от участников реестра ОРИ, — одному богу известно. Все это означает полный крах приватности, если вы пользуетесь незашифрованными сервисами. Но даже если сервисы зашифрованы, но исполняют закон и передают сессионные ключи ФСБ, их пользователи оказываются в аналогичной ситуации”, — высказался по этому поводу юрист организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян, отметив, что подобные действия со стороны ФСБ означают полный крах приватности в сети.