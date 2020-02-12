Стало известно, переписку на каких сайтах ФСБ хотела мониторить круглосуточно

”Кто и как будет получать информацию о пользователе у сотовых операторов, а теперь — и от участников реестра ОРИ, — одному богу известно. Все это означает полный крах приватности, если вы пользуетесь незашифрованными сервисами. Но даже если сервисы зашифрованы, но исполняют закон и передают сессионные ключи ФСБ, их пользователи оказываются в аналогичной ситуации”, — высказался по этому поводу юрист организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян, отметив, что подобные действия со стороны ФСБ означают полный крах приватности в сети.