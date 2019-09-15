Стало известно почему люди по разному реагируют на стресс

Ранее учеными на протяжении 10 лет считалось, что гормоны, которые выделяют надпочечники влияют на реагирование людей в стрессовых ситуациях. Однако, благодаря свежим исследованиям, найден новый гормон под названием остеокальцин, который вырабатывается в человеческих костях, способный влиять на реакции организма.

В ходе исследования ученые уменьшали выработку остеокальцина в костях мышей и пришли к выводу, что грызуны становились более спокойными, сердечный ритм уменьшался, температура оставалась в порядке нормы, а уровень глюкозы в крови не увеличивался. Это исследование продемонстрировало, что именно остеокальцин влияет на реакцию организма на стресс.