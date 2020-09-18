Стало известно, почему некоторые песни "заедают" в голове

Самое интересное, что причиной “прилипания” песен могут послужить несколько факторов. Так, например, если человек, в момент прослушивания мелодии, испытывал особенно сильные эмоции, то в дальнейшем, вспоминая эти события, ему в голову будет навязчиво возвращаться и мелодия, игравшая в этот момент рядом.

Также помочь “заеданию” может набивание ритма мелодии, при ее прослушивании. Все дело в том, что в такие моменты в процесс вовлекается большее количество отделов мозга и мелодия запоминается не только по словам, но и по движениям.