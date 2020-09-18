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Стало известно, почему некоторые песни "заедают" в голове
Знание механизмов процесса может помочь обезопасить себя от подобного в будущем
Очень часто люди сталкиваются проблемой — самые нежеланные для запоминания песни буквально “заедают” в нашей голове. Как оказалось, этому есть вполне логичное объяснение, которым и поделились специалисты.
Самое интересное, что причиной “прилипания” песен могут послужить несколько факторов. Так, например, если человек, в момент прослушивания мелодии, испытывал особенно сильные эмоции, то в дальнейшем, вспоминая эти события, ему в голову будет навязчиво возвращаться и мелодия, игравшая в этот момент рядом.
Также помочь “заеданию” может набивание ритма мелодии, при ее прослушивании. Все дело в том, что в такие моменты в процесс вовлекается большее количество отделов мозга и мелодия запоминается не только по словам, но и по движениям.