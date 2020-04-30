Стало известно, почему российские банкноты могут быть защищены от коронавируса

По его словам, уже на протяжении практически 10 лет в бумагу для российских банкнот добавляют специальное биоцидное вещество под названием полигуанидин. Вполне вероятно, что именно оно позволяет хотя бы малость, но обезопасить наличные деньги от взрывной передачи через них коронавирусной инфекции. При этом эксперт все же отметил, что несмотря на все вышесказанное, деньги все еще являются тем, что проходит через множество рук, а значит, не стоит забывать о правилах гигиены.

”Банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, то есть ручки дверей, общественный транспорт”, — рассказал », — рассказал Ткачук.

При этом всем же стоит отметить, что в случае, если пользоваться бесконтактными средствами оплаты, риск заражения коронавирусом будет на порядок ниже.