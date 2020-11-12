Стало известно, почему Xbox Series X не сможет обойти по популярности PlayStation 5

Специалисты считают, что Microsoft в ближайшие годы столкнется с серьезными проблемами на поле конкуренции с Sony из-за того, что подход японцев ближе для игроков, пишет Bloomberg. Пока Microsoft пытается привлечь к своей экосистеме через Netflix от мира видеоигр — Xbox Game Pass — на PlayStation уже в первый год жизненного цикла новой консоли появится четыре весомых эксклюзива: гоночный симулятор Gran Turismo 7, платформер Ratchet & Clank и сразу два приключенческих экшна: Horizon Forbidden West и God of War II. В это самое время Microsoft имеет в наличие лишь Halo Infinite, да и тот вызвал бурю негодования во время первой демонстрации, чего не скажешь об эксклюзивах Sony.

Напомним, что старт продаж Xbox Series X состоялся уже 10 ноября 2020 года по всему миру, в то время как дебют PlayStation 5 случился лишь сегодня, да и то не во всех странах. В России, например, новая консоль от Sony поступит в продажу лишь 19 ноября.