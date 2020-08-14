Стало известно, почему запивание жирного мяса холодной водой может вызвать проблемы с поджелудочной железой

По словам специалиста, при употреблении двух этих продуктов одновременно, у человека могут возникнуть боли в животе, тошнота, но что более страшно - приступы панкреатита. В свою очередь именно последний вид недуга является полноценной дисфункцией поджелудочной железы.

Эксперт заявляет, что холодная вода провоцирует плохое переваривание жира, что в свою очередь и приводит к вышеописанным проблемам. При этом у некоторых людей болевые ощущения могут возникнуть мгновенно, а кому-то для их появления понадобится время.