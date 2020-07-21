Стало известно, при каком условии с Huawei могут снять санкции

В качестве источника информации, газета называет отчет, опубликованный принадлежащей ей The Observer. В нем говорится о том, что некие британские чиновники провели беседу с представителям Huawei - сделано это было на фоне введенного в Великобритании запрета для компании на участие в формировании национальной 5G-инфраструктуры.

При этом, продолжает издание, британская сторона недвусмысленно дала понять представителям Huawei, что снятие ограничений с Huawei будет возможно в том случае, если действующий президент США Дональд Трамп проиграет президентские выборы.

Напомним, что решение об отказе Huawei в участии развертывания 5G-сетей в стране было принято в середине июля 2020 года. В свою очередь Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании еще в мае 2019 года.