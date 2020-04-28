Стало известно, сколько беременных россиянок болеет коронавирусом

Так, согласно данным врача, в России числится порядка 394 инфицированных коронавирусной инфекцией беременных женщин. Отмечается, что из них порядка 276 человек находятся в столице России. Напомним, что на сегодняшний день нет доказательств того, что вынашивающие детей входят в группу риска при инфицировании. Более того, зачастую болезнь протекает у них в легкой форме, иногда обходится и без заражения инфекцией ребенка.

Однако стоит отметить, что беспокойства о состоянии беременных могут возникнуть при сложном течении беременности, кровотечениях, а также досрочных родах. Также не стоит забывать о факторах, негативно сказывающихся на вероятности осложнений болезни,в числе которых наличие хронических заболеваний и ряда других болезней.