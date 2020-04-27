Стало известно, сколько денег недополучат операторы из-за невостребованного роуминга

Так, согласно данным аналитика “Ренессанс Капитала” Александра Венграновича, крупнейшие российские операторы, в числе которых МТС, “Мегафон”, “Билайн” и Tele2 из-за невостребованного роуминга недополучат порядка 10 млрд рублей в текущем году. В то же время, по подсчетам аналитика “Финама” Леонида Делицына, роуминг охватывает от 3 до 5% всей выручки операторов, что равноценно 16 млрд в период с апреля по август.

Сообщается, что снижение востребованности услуг связи в международном роуминге был зафиксировано во всем мире еще до пандемии коронавируса. Это, по мнению экспертов, обусловлено тем, что абоненты, находясь за рубежом, отдают предпочтение альтернативным условиям связи, в числе которых IP-телефония.