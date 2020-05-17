Стало известно, сколько хирургический операций отменится из-за коронавируса

Их работа основана на информации об отмене плановых операций, которой поделились врачи 359 больниц из 71 страны. Так, полученные показатели эксперты сопоставили с данными об операциях за предыдущие годы, применив полученные показатели на 190 страну. Отмечается, что исключены из исследования были лишь три страны, входящие в ООН, а именно - КНДР, Лихтенштейн и Сомали, поскольку ученые не получили информации о количестве операций в данных странах.

Так, учеными было установлено, что за период 12 недельной эпидемии коронавируса в мире будет отменено или перенесено порядка 28 млн плановых хирургических операций. Отмечается, что большинство данных операций, а именно около 90%, представляют из себя несложные вмешательства, тогда как порядка 8,2% приходится на операции, связанные с раком и 1,6% - акушерские. Результаты исследования были опубликованы в издании British Journal of Surgery.