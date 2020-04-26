Стало известно, сколько в России было проведено тестов на коронавирус

Сообщается также, что на данный момент специалисты наблюдают за состоянием 173 тыс людей. На сегодняшний день в России число инфицированных коронавирусом нового типа людей достигло отметки 80 949. За последние 24 часа было выявлено порядка 6 361 новых случаев заражения. Всего известно в России вылечилось 6 767 людей, тогда как умерло 747.

Всего в мире было зарегистрировано 2,91 млн зараженных. Из них вылечилось порядка 837 тыс человек, а умерло 203 тыс.