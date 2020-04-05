Стало известно, сколько заразившихся коронавирусом в России болеют без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что у данной категории зараженных не вырабатывается иммунитет к данному заболеванию. Также Попова рассказала, сколько в России тестируется на наличие COVID-19 людей в день. ”Мы сегодня тестируем порядка 34–37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры. Мы будем увеличивать это количество”, — поделилась глава Роспотребнадзора.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации, в России зарегистрировано более пяти тысяч инфицированных коронавирусом из них 45 человек умерло. За последние 24 часа заразились еще 658 человек.