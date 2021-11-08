Стало известно точное количество необходимых антител к COVID-19

Как сообщил ученый, для полной защиты от дельта-штамма необходимо 300 единиц антител. Если этот показатель ниже, то необходимо вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». В случае, если после этого уровень антител находится в районе 350-400 единиц, то имеет смысл привиться вторым компонентом «Спутника V». Идеальным для защиты от заражения COVID-19 Гинцбург назвал показатель в 500 антител и выше.



Как пояснил Гинцбург, под международными единицами имеется в виду banding antibody units, или нейтрализующие единицы антител, которые недавно были введены Всемирной организацией здравоохранения. Причиной их ввода стала проблема с разными тестами, которые определяли количество антител в своих собственных единицах.