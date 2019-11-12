Стало известно, в чем новый АК-12 оказался лучше легендарного предшественника

По его словам, при проектировании и производстве новинки стояла достаточно понятная, но от этого не менее сложная задача — повысить показатели точности и кучности стрельбы. По словам главного конструктора концерна, в АК-12 данные показатели должны были стать не менее чем на 20% выше, чем раньше и что самое главное — цель в конечном итоге была достигнута.

Также Уржумцев выделил главную цель, имевшуюся при создании “двухсотой серии” автоматов производители — АК-12 и АК-15. И как ни странно, данной целью являлось снижение веса оружия, так как тот же АК-74М после обвеса становился слишком тяжелым для удобного использования.