Стало известно, в какие сроки будет разрабатываться "военная" вакцина от коронавируса

Судя по его словам, доклинические исследования вакцины, разработкой которой занимались в том числе и военные специалисты, должна завершиться уже к 1 июня. Затем, до конца июля, планируется завершить этап клинических испытаний лекарства.

”В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины”, - рассказал Шойгу. Стоит отметить, что разработкой вакцины занимается 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава.

Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что клинические испытания сразу трех отечественных вакцин от вируса COVID-19 начнутся уже 29 июня текущего года.