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Стало известно, в какие сроки фрегат-невидимку передадут российскому флоту
Случится это уже в самое ближайшее время
Генеральный директор судостроительного завода “Северная верфь” Игорь Пономаре побеседовал с журналистами агентства РИА Новости, в результате чего и стало известно, в какие сроки фрегат-невидимку “Адмирал флота Касатонов” передадут российскому флоту.
”Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно “Касатонов” завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию”, — рассказал он, тем самым дав понять, что передача, вероятнее всего, состоится до конца июля.
Напомним, что фрегат вооружен артиллерийской установкой А-192 с зарядами по 130-мм, а также зенитным ракетным комплексом “Редут”. Помимо этого на борту судна имеются пусковые установки для 16 противокорабельных ракет “Оникс” или “Калибр-НК”.