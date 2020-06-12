Стало известно, в какие сроки фрегат-невидимку передадут российскому флоту

”Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно “Касатонов” завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию”, — рассказал он, тем самым дав понять, что передача, вероятнее всего, состоится до конца июля.

Напомним, что фрегат вооружен артиллерийской установкой А-192 с зарядами по 130-мм, а также зенитным ракетным комплексом “Редут”. Помимо этого на борту судна имеются пусковые установки для 16 противокорабельных ракет “Оникс” или “Калибр-НК”.