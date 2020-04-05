Стало известно, за какую цену можно вылечиться от коронавируса в США

Сообщается, что оплата десятка тысяч долларов касается даже тех инфицированных, которые имеют медицинскую страховку. По словам издания, несмотря на то, что нескольким ранее американский конгресс позволил тестировать население на наличие коронавируса бесплатно, госпитализация и дальнейшее лечение осуществляется за счет самого инфицированного.

Известно, что данные подсчеты были основаны на информации о лечении в США пневмонии и гриппа. Так, эксперты выяснили, что шестидневная госпитализация с коронавирусом для людей, не имеющих страховки, выйдет в 73, 3 тыс долларов, тогда как для застрахованных граждан лечение обойдется в 38 тыс долларов.