Стандарт HDMI нового поколения покажут уже в январе, вместе с видеокартами RTX 50XX

По данным ComputerBase, HDMI Licensing Administrator презентует обновленную версию HDMI с улучшенными характеристиками, такими как увеличенная пропускная способность, поддержка более высоких разрешений и частот обновления.

HDMI 2.2 обещает стать значительным шагом вперед: текущая версия HDMI 2.1 поддерживает до 48 Гбит/с и разрешение 10 240 × 4320 пикселей.

Новый стандарт, вероятно, превзойдет эти показатели, обеспечивая возможности для создания и воспроизведения контента нового уровня, особенно в области телевидения, кино и игр.

Ожидается, что вместе с HDMI 2.2 будут представлены видеокарты NVIDIA серии RTX 50XX. Хотя подробности о поддержке новой технологии в свежих GPU пока неизвестны, аналитики предполагают, что обновление стандарта будет синхронизировано с выпуском следующего поколения графических процессоров.