Стандарт USB4 готов к выходу в компьютерах и смартфонах

Организация USB Implementers Forum (USB-IF), поддерживающая стандарт USB, анонсировала протокол USB4, способный поддерживать скорости передачи данных до 40 Гбит/с.

40 Гбит/с в четыре раза быстрее, чем в использующемся сейчас USB 3.1. Это позволит подключать к компьютеру накопители на высоких скоростях или дисплеи с высоким разрешением.

USB4 поддерживает зарядку на мощности до 100 Вт, подключение до двух 4K-дисплеев с частотой обновления 60 ГГц или одного 5K-дисплея. Протокол имеет обратную совместимость с USB 3.2 и USB 2.0. Также поддерживается стандарт Thunderbolt 3.

Стоит отметить, что формальное название у протокола именно USB4, а не USB 4.0. Специалисты USB-IF планируют опубликовать спецификацию нового стандарта в середине 2019 года. Таким образом, первые устройства с поддержкой USB4 можно ожидать в конце года или начале следующего года.