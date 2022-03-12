Станут ли россияне здоровее после ухода американского фастфуда из РФ

Согласно исследованиям НМИЦ эндокринологии, в котором участвовали 529 мужчин работоспособного возраста, употребление фастфуда вызывает положительный энергетический баланс, но после этого неизбежно приводит к увеличению массы тела в течение длительного времени.

В связи с этим Варданян предположила, что после ухода западных компаний, ограничится доступность к такому «формату» питания, но как это повлияет на здоровье и снижение количества людей с ожирением, непонятно

«Гипотетически, конечно, можно ожидать со временем по этой причине замедления набирающей обороты тенденции формирования аномальных жировых отложений у населения, проживающего в крупных городах», — сказала Варданян.

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