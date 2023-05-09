Старая школа: Уоррен Баффет высказался о том, сможет ли биткоин стать американской резервной валютой вместо доллара

17:38, 09 мая 2023
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Старая школа: Уоррен Баффет высказался о том, сможет ли биткоин стать американской резервной валютой вместо доллараОн скептичен в отношении криптовалют
Предприниматель Уоррен Баффет, известный своим скептицизмом в отношении криптовалют, заявил, что несмотря на усиливающуюся дедолларизацию в мире, и потерю американцами веры в силу своих же денег, на экономическом горизонте нет альтернативы.
По словам Баффета, криптовалюты не станут резервной валютой, так как не обеспечены никаким производством. Предприниматель подчеркнул, что биткоин «не имеет шансов стать мировой резервной валютой даже на фоне потери доверия общественности к доллару США».
При этом он предупредил об опасности бесконечного печатания денег Федеральной резервной службой США (ФРС) и назвал это безумием, ввиду контрпродуктивности подобной «зависимости».