Старая школа: Уоррен Баффет высказался о том, сможет ли биткоин стать американской резервной валютой вместо доллара

По словам Баффета, криптовалюты не станут резервной валютой, так как не обеспечены никаким производством. Предприниматель подчеркнул, что биткоин «не имеет шансов стать мировой резервной валютой даже на фоне потери доверия общественности к доллару США».

При этом он предупредил об опасности бесконечного печатания денег Федеральной резервной службой США (ФРС) и назвал это безумием, ввиду контрпродуктивности подобной «зависимости».