Старческое слабоумие грозит жителям крупных городов больше, чем деревенским

Исследователи проанализировали данные о когнитивных способностях около 1100 мужчин в возрасте 56 лет за 12-летний период.

Они также изучили воздействие аэрозольных частиц и диоксида азота в воздухе, которые образуются при сжигании ископаемого топлива, на различные аспекты работы мозга, такие как память, управление поведением и обработку информации.

Выяснилось, что участники, подвергшиеся более высоким уровням загрязнения воздуха в возрасте от 40 до 50 лет, показывали худшие когнитивные функции в отношении беглости речи.

Мужчины в возрасте от 56 до 68 лет, испытавшие высокий уровень аэрозольных частиц, показали худшие результаты по исполнительной функции мозга, в то время как те, кто подвергался более высокому воздействию диоксида азота, показали худшие результаты в области эпизодической памяти.

Напомним, что исполнительная функция мозга отвечает за планирование, контроль и координацию мыслительных процессов и действий. Эпизодическая же память, в свою очередь, позволяет вспоминать и переживать отдельные прошлые события.