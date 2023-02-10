13:24, 10 февраля 2023
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Старейшая в мире криптобиржа объявила о закрытии из-за «криптозимы»Компании не удадлось справиться с трудностями
Самая старая в мире с финская P2P биткоин-биржа LocalBitcoins объявила о закрытии уже в феврале 2023 года. Компания не смогла пройти через «криптозиму» — долгосрочное падение биткоина в цене и снижение котировок криптовалют в целом, когда они падают в течение нескольких лет, а также теряют до 90% от пиковых значений.
Фото: Сoindoo.com
LocalBitcoins работала более 10 лет и исправно следовала своей миссии — глобальному распространению биткоина. Представители компании сообщили, что регистрация новых пользователей на бирже уже остановлена, обслуживание кошельков прекратится с 16 февраля.
А после 17 февраля пользователи смогут лишь вывести свои средства, на это будет отведено ровно 12 месяцев.