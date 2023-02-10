Старейшая в мире криптобиржа объявила о закрытии из-за «криптозимы»

LocalBitcoins работала более 10 лет и исправно следовала своей миссии — глобальному распространению биткоина. Представители компании сообщили, что регистрация новых пользователей на бирже уже остановлена, обслуживание кошельков прекратится с 16 февраля.

А после 17 февраля пользователи смогут лишь вывести свои средства, на это будет отведено ровно 12 месяцев.