Старейший российский музыкальный лейбл начнёт производить пластинки

В Новосибирске начнёт работу новый завод по производству виниловых пластинок, который создаёт старейший российский музыкальный лейбл АО «Фирма Мелодия». Как сообщил генеральный директор компании Андрей Кричевский, завод будет полностью функционировать по новейшим технологиям и начнёт свою работу в апреле 2025 года. Общая сумма инвестиций в проект составит примерно 150 миллионов рублей, которые пойдут на покупку оборудования и сырья.

Проект включает в себя покупку гонконгских производственных линий Allegro II, которые будут поставляться через Европу и Китай. Завод сможет выпускать более 100 тысяч пластинок в год, а в его планах — покрыть 30–50% российского рынка винила в течение пяти лет. Кричевский подчеркнул, что помимо записи классических произведений и альбомов советских исполнителей, завод будет работать и с современными российскими артистами.

На данный момент в России функционирует только один завод полного цикла по производству винилов — «Ультра Продакшн», который способен выпускать более 200 тысяч пластинок в год. С ростом спроса на винил и трудностями с импортом продукции, его руководитель ожидает увеличение заказов. Представители магазинов виниловых пластинок, таких как Vinylmarkt, считают, что новый завод может помочь расширить ассортимент, хотя доля российских пластинок на рынке всё ещё составляет лишь около 15%.