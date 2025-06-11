Starlink Илона Маска появится в Швейцарии

Заявление поступило в органы власти в начале лета, и сейчас швейцарские регуляторы продолжают переговоры с представителями Starlink. Пока не определены сроки выдачи лицензии и точный перечень условий, необходимых для начала работы проекта.

Starlink, известный своим спутниковым интернетом, уже давно работает в разных странах, предоставляя связь в удаленных и труднодоступных регионах. Теперь компания хочет расширить зону покрытия, включая Швейцарию. Для этого потребуется согласование с местными властями и соблюдение всех технических требований.