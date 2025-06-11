Starlink Илона Маска появится в Швейцарии

Опубликовано 11 июня 2025, 21:171 мин.
Starlink Илона Маска появится в ШвейцарииКомпания подал заявку на установку антенн
Компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, подала официальную заявку на работу спутниковой связи в юго-западной части Швейцарии. Об этом сообщил Федеральный офис по коммуникациям страны (BAKOM). По планам, в муниципалитете Лёк должно появиться около 40 антенн для обеспечения интернета.
Заявление поступило в органы власти в начале лета, и сейчас швейцарские регуляторы продолжают переговоры с представителями Starlink. Пока не определены сроки выдачи лицензии и точный перечень условий, необходимых для начала работы проекта.
Starlink, известный своим спутниковым интернетом, уже давно работает в разных странах, предоставляя связь в удаленных и труднодоступных регионах. Теперь компания хочет расширить зону покрытия, включая Швейцарию. Для этого потребуется согласование с местными властями и соблюдение всех технических требований.