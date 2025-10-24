Starlink начала проверки безопасности перед запуском в Индии

Опубликовано 24 октября 2025, 22:321 мин.
Starlink начала проверки безопасности перед запуском в ИндииСервис может заработать для пользователей уже в 2026 году
Starlink, принадлежащая Илону Маску, приступила к проведению проверок безопасности в Индии. Эти тесты являются одним из последних этапов перед запуском коммерческих услуг спутникового интернета в стране. Процесс согласования проходит в рамках обязательной процедуры допуска иностранных и местных телеком-операторов.
Для начала продаж Starlink ожидает утверждения ценовой политики со стороны индийского регулятора Telecom Regulatory Authority. Если документ будет принят до конца года, компания сможет запустить спутниковый интернет для пользователей уже в начале 2026 года.
Согласно планам, Starlink строит не менее десяти спутниковых шлюзов по всей Индии — это более чем в три раза больше, чем у конкурентов Space Fiber (Reliance Jio) и OneWeb (Eutelsat Communications). Три наземные станции уже готовы в Мумбаи, который станет индийским центром компании.