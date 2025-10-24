Starlink начала проверки безопасности перед запуском в Индии

Для начала продаж Starlink ожидает утверждения ценовой политики со стороны индийского регулятора Telecom Regulatory Authority. Если документ будет принят до конца года, компания сможет запустить спутниковый интернет для пользователей уже в начале 2026 года.

Согласно планам, Starlink строит не менее десяти спутниковых шлюзов по всей Индии — это более чем в три раза больше, чем у конкурентов Space Fiber (Reliance Jio) и OneWeb (Eutelsat Communications). Три наземные станции уже готовы в Мумбаи, который станет индийским центром компании.