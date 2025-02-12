Starlink начала тестировать раздачу спутниковой связи на смартфоны

Спутниковая связь для телефонов позволяет напрямую подключаться к спутникам Starlink для обеспечения обычной сотовой связи при отсутствии вышек. Сейчас американский оператор T-Mobile в коллаборации со Starlink тестирует связь и позволяет бесплатно пользоваться этой связью. К тому же связь становится бесплатной в случае чрезвычайных ситуаций.

В ходе бета-тестирования абоненты смогут отправлять только текстовые сообщения, однако в будущем оператор добавит функции голосовой связи и передачу данных.