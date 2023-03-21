Starlink не позволила ВСУ следить за новыми регионами России

Источник рассказал, что SpaceX внезапно ввела геозонирование, и отслеживать ситуацию над новыми регионами России у ВСУ не получается. Также источник отметил об ограничении работы в случае скорости движения оборудования более 100 км/ч. Терминалы нельзя использовать и над водой. «Просто поместите терминал в лодку, и он перестанет работать», — подчеркнул собеседник издания.

Вероятно, это реализация отношения Илона Маска к происходящему. Он уже высказывал свою позицию и подчёркивал, что эскалация конфликта может привести к третьей мировой войне. «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — сказал Маск в середине февраля.