Наука и технологии
19:23, 30 ноября 2023
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Starlink отключила спутниковую связь ВСУ над ЛНР и ДНР из-за долгов

Дочерняя компания не получила деньги от Пентагона

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал, что дочерняя компания американской Starlink Илона Маска не получила от Пентагона деньги и отключила спутниковый интернет у ВСУ.

В итоге ВСУ лишились спутниковой связи над ЛНР и ДНР, а также над Харьковской областью.

При этом серьёзно снизилась скорость передачи данных над Днепром и далее.

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