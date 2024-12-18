Starlink отключили в Индии

Starlink продолжает искать одобрение для предоставления спутниковых широкополосных услуг в Индии и работает над устранением возможных угроз безопасности. Маск написал в сети X, что «спутниковые лучи Starlink выключены в Индии» и что они «никогда не были включены изначально».

Он сделал это заявление в ответ на пост индийской армии, в котором рассказывалось о проведенной 13 декабря операции в штате Манипур, где с начала прошлого года продолжается этнический конфликт. В посте были размещены фотографии изъятых оружия и спутниковой антенны с логотипом Starlink.

Источники в армии сообщили, что устройство с логотипом Starlink использовалось вооруженной группой. Они предположили, что оно было контрабандным и проникло в страну через пороговую границу с соседним Мьянмой, где использование устройств Starlink было зафиксировано в сообщениях, несмотря на то, что компания не ведет деятельность в Мьянме.