Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 14:20
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Starlink отключили в Индии

Из-за инцидентов с его устройствами
Илон Маск сообщил, что спутниковый интернет Starlink в Индии не работает. Его заявление стало первым комментарием после того, как власти страны изъяли два устройства компании в последние недели, одно из которых было найдено в зоне вооруженного конфликта.
Starlink отключили в Индии

© Ferra.ru

Starlink продолжает искать одобрение для предоставления спутниковых широкополосных услуг в Индии и работает над устранением возможных угроз безопасности. Маск написал в сети X, что «спутниковые лучи Starlink выключены в Индии» и что они «никогда не были включены изначально».

Он сделал это заявление в ответ на пост индийской армии, в котором рассказывалось о проведенной 13 декабря операции в штате Манипур, где с начала прошлого года продолжается этнический конфликт. В посте были размещены фотографии изъятых оружия и спутниковой антенны с логотипом Starlink.

Источники в армии сообщили, что устройство с логотипом Starlink использовалось вооруженной группой. Они предположили, что оно было контрабандным и проникло в страну через пороговую границу с соседним Мьянмой, где использование устройств Starlink было зафиксировано в сообщениях, несмотря на то, что компания не ведет деятельность в Мьянме.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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