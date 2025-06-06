Starlink получила ключевую лицензию для запуска в Индии

Starlink стала третьей компанией, которой выдали такую лицензию. Ранее разрешения на оказание спутниковых интернет-услуг в Индии получили OneWeb, принадлежащая Eutelsat, и индийская телекоммуникационная компания Reliance Jio.

Компания Маска добивалась выхода на индийский рынок с 2022 года, но процесс неоднократно откладывался. Основными причинами задержек назывались вопросы, связанные с национальной безопасностью. В то же время конкурент Starlink — проект Kuiper от Amazon — все еще ожидает получения аналогичного разрешения.

В последние месяцы Starlink оказалась в центре спора с Jio — компанией миллиардера Мукеша Амбани — по поводу распределения частот для спутниковой связи. В этом вопросе правительство Индии поддержало позицию Starlink: частоты должны выделяться напрямую, а не продаваться через аукционы.