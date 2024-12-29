Starlink получила лицензию на использование радиочастот от французского регулятора

Опубликовано 29 декабря 2024, 23:151 мин.
Starlink получила лицензию на использование радиочастот от французского регулятораПо этому поводу проводились даже общественные консультации
Агентство электронных коммуникаций Франции (Arcep) внесло изменения в лицензию на использование радиочастот компании Starlink Internet Services Limited. Речь идёт об использовании системы «STEAM-1B», которая добавлена к уже разрешённой для Starlink.
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Решение Arcep было принято после проведения общественных консультаций, в которых принимала участие Starlink. Изначально Starlink запросила разрешение на связь между своими негеостационарными спутниковыми системами и земными станциями, однако после начала публичных консультаций компания отредактировала свой запрос и указала только систему «STEAM-1B».
Как отмечает портал Teslarati, получение лицензии от Arcep позволяет компании Starlink использовать спутниковую сеть для предоставления фиксированной спутниковой услуги теперь и во Франции.