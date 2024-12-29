Starlink получила лицензию на использование радиочастот от французского регулятора

Решение Arcep было принято после проведения общественных консультаций, в которых принимала участие Starlink. Изначально Starlink запросила разрешение на связь между своими негеостационарными спутниковыми системами и земными станциями, однако после начала публичных консультаций компания отредактировала свой запрос и указала только систему «STEAM-1B».

Как отмечает портал Teslarati, получение лицензии от Arcep позволяет компании Starlink использовать спутниковую сеть для предоставления фиксированной спутниковой услуги теперь и во Франции.