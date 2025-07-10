Starlink получила разрешение на запуск в Индии после двух лет ожидания

Процесс получения разрешений занял у Starlink почти два года. В июне компания получила лицензию от министерства телекоммуникаций, но ожидала одобрения со стороны космического ведомства. Теперь у Starlink есть пятилетняя лицензия, позволяющая начать подготовку к предоставлению услуг.

Для полноценного запуска в Индии Starlink предстоит выполнить еще ряд условий. Необходимо получить радиочастотный спектр от государства, построить наземную инфраструктуру и пройти обязательные испытания, подтверждающие соответствие стандартам безопасности.

Starlink стала третьей компанией, получившей разрешение на предоставление спутникового интернета в Индии.