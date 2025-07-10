Starlink получила разрешение на запуск в Индии после двух лет ожидания

Опубликовано 10 июля 2025, 21:371 мин.
Starlink получила разрешение на запуск в Индии после двух лет ожиданияКомпания готовится к началу коммерческих операций в стране
Starlink, принадлежащая Илону Маску, получила окончательное разрешение на запуск коммерческих операций в Индии. Лицензию на деятельность выдал национальный космический регулятор IN-SPACe, тем самым сняв последнее бюрократическое препятствие для выхода спутникового оператора на местный рынок.
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Процесс получения разрешений занял у Starlink почти два года. В июне компания получила лицензию от министерства телекоммуникаций, но ожидала одобрения со стороны космического ведомства. Теперь у Starlink есть пятилетняя лицензия, позволяющая начать подготовку к предоставлению услуг.
Для полноценного запуска в Индии Starlink предстоит выполнить еще ряд условий. Необходимо получить радиочастотный спектр от государства, построить наземную инфраструктуру и пройти обязательные испытания, подтверждающие соответствие стандартам безопасности.
Starlink стала третьей компанией, получившей разрешение на предоставление спутникового интернета в Индии.