Starlink попросила поддержки у Намибии для изменения закона

Опубликовано 10 декабря 2025, 15:451 мин.
Starlink попросила поддержки у Намибии для изменения законаКомпания хочет получить лицензию без продажи доли
Компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, обратилась к жителям Намибии с просьбой поддержать изменения в местном законодательстве. Речь идет о поправках к закону, который требует от телекоммуникационных операторов иметь 51% местного капитала.
© Ferra.ru
Вице-президент Starlink по бизнес-операциям Лорен Дрейер через платформу X призвала население направить свои комментарии регулятору до 12 декабря. Компания уже создала намибийское юридическое лицо и готова платить все сборы и налоги.
В июле 2025 года СМИ сообщали, что Starlink стала первой компанией, которая хочет работать в Намибии со 100% иностранным владением. В прошлом году в стране уже запрещали нелегальное использование сервиса.
По действующему закону «О коммуникациях» иностранная доля в таких лицензиях ограничена 49%. Регулятор планирует принять решение по возможным поправкам до конца первого квартала 2026 года.