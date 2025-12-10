Starlink попросила поддержки у Намибии для изменения закона

Вице-президент Starlink по бизнес-операциям Лорен Дрейер через платформу X призвала население направить свои комментарии регулятору до 12 декабря. Компания уже создала намибийское юридическое лицо и готова платить все сборы и налоги.

В июле 2025 года СМИ сообщали, что Starlink стала первой компанией, которая хочет работать в Намибии со 100% иностранным владением. В прошлом году в стране уже запрещали нелегальное использование сервиса.

По действующему закону «О коммуникациях» иностранная доля в таких лицензиях ограничена 49%. Регулятор планирует принять решение по возможным поправкам до конца первого квартала 2026 года.