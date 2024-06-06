Starlink пришёл в одно из бразильских племён и привёл за собой порно и мошенников

Так, недавно бразильское племя марубо, живущее вдоль реки Итуи, получило терминалы и интернет-связь от Starlink. И членов племени буквально объял «образ жизни белых людей»: молодые люди очень быстро научились смотреть порно, играть в онлайн-игры, а также «лазать» по фишинговым сайтам.

Последнее привело их к частым встречам с мошенниками. Но взять с этих людей особо нечего, поэтому главную опасность старейшины марубо усмотрели в повальной лени, которая начала «заражать» всех без исключения членов племени. И обусловлено это развивающейся зависимостью от соцсетей.

Как выходить их этой ситуации, старейшины пока не знают, потому что интернет предоставил им возможность быстро связываться с властями, просить о медицинской помощи и т.д.