Starlink сообщил о потере связи со спутником

По данным компании, спутник сохранил целостность, но начал неконтролируемо вращаться. Ожидается, что аппарат войдет в атмосферу Земли и полностью сгорит в течение ближайших недель. Связь с ним после происшествия восстановить не удалось.

SpaceX сообщила, что совместно с ВВС США и NASA отслеживает появившиеся фрагменты. Точное число обломков не раскрывается. Подразделение Космических сил США, отвечающее за наблюдение за орбитой, пока не предоставило оценку количества отслеживаемых объектов.