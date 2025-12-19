Наука и технологии
Starlink сообщил о потере связи со спутником

Он сгорит в атмосфере через несколько недель
Один из спутников системы Starlink столкнулся с нештатной ситуацией на орбите, из-за которой SpaceX потеряла с ним связь. Инцидент произошел на высоте около 418 километров над поверхностью Земли и привел к образованию небольшого количества обломков.
По данным компании, спутник сохранил целостность, но начал неконтролируемо вращаться. Ожидается, что аппарат войдет в атмосферу Земли и полностью сгорит в течение ближайших недель. Связь с ним после происшествия восстановить не удалось.

SpaceX сообщила, что совместно с ВВС США и NASA отслеживает появившиеся фрагменты. Точное число обломков не раскрывается. Подразделение Космических сил США, отвечающее за наблюдение за орбитой, пока не предоставило оценку количества отслеживаемых объектов.

