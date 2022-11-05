Starlink введёт ограничения на дневной объём использования интернета

Ограничения коснутся тех пользователей, кто превышает использование интернета в часы пик — с 7 до 23 часов. Провайдер будет следить за трафиком таких клиентов и при превышении ограничивать потребление «Базовым доступом» или пониженным приоритетом во время пиковой работы сети.

Кто не захочет терять уровень трафика, будет доплачивать 25 центов за 1 ГБ. И тогда весь трафик в период с 23:00 до 7:00 не будет учитываться на балансе Priority Access.

Ограничения и новые условия коснутся клиентов Starlink из США и Канады. Отмечается, что пользователей из этих стран, имеющих приоритетный доступ, не более 10%.