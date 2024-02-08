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Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 19:25
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Стартап Brilliant Labs представил AR-очки Frame с ИИ-помощником

Подходящие для ежедневного использования
Сингапурская компания Brilliant Labs представила новый продукт — AR-очки Frame с интегрированным мультимодальным искусственным интеллектом Noa. Очки заинтересовали инвестора Джона Ханке, CEO Niantic, разработчика аугментированной реальности, известного по игре Pokemon Go. Стоимость инвестиции не раскрывается.

Noa обеспечивает визуальную обработку, генерацию изображений и перевод с использованием нескольких AI-моделей, включая персонального ассистента Perplexity AI, стабилизацию изображений Stable Diffusion, текстовую генерацию GPT4 от OpenAI и систему распознавания речи Whisper. Очки Frame, весом 39 грамм, снабжены дисплеем с разрешением 640×400 и предназначены для ежедневного использования, включая использование по рекомендация врача с определенными линзами.

Продукт Frame является продолжением успешного проекта компании — AR-устройства Monocole. Frame, будучи удобными и легкими для повседневного использования, останется open source, и разработчики смогут настраивать параметры поддерживаемых AI-моделей Noa. Цена очков составит $ 349, а начало продаж запланировано на апрель.

Стартап Brilliant Labs представил AR-очки Frame с ИИ-помощником
© Brilliant Labs