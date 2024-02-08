Стартап Brilliant Labs представил AR-очки Frame с ИИ-помощником

Noa обеспечивает визуальную обработку, генерацию изображений и перевод с использованием нескольких AI-моделей, включая персонального ассистента Perplexity AI, стабилизацию изображений Stable Diffusion, текстовую генерацию GPT4 от OpenAI и систему распознавания речи Whisper. Очки Frame, весом 39 грамм, снабжены дисплеем с разрешением 640×400 и предназначены для ежедневного использования, включая использование по рекомендация врача с определенными линзами.

Продукт Frame является продолжением успешного проекта компании — AR-устройства Monocole. Frame, будучи удобными и легкими для повседневного использования, останется open source, и разработчики смогут настраивать параметры поддерживаемых AI-моделей Noa. Цена очков составит $ 349, а начало продаж запланировано на апрель.