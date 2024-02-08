Стартап Interlune собирается добывать редкий изотоп гелия на Луне

Две конфиденциальные презентации Interlune, датированные весной 2022 и осенью 2023 года, показывают, что стартап искал финансирование для создания и тестирования оборудования для добычи гелия-3 на Луне. Компания утверждает, что разработала «прорывный метод извлечения» гелия-3 из лунного реголита.

Гелий-3 является стабильным изотопом гелия и, в отличие от Земли, Луна подвергается воздействию солнечного ветра, который принес гелий-3 на ее поверхность. Interlune предсказывает «экспоненциальный» рост спроса на гелий-3 в ближайшие годы, приводимый такими областями, как квантовые вычисления, медицинское изображение, космический пропеллент и ядерный синтез.

Стартап планирует продемонстрировать технологию на Луне к 2026 году, с запуском пилотного завода по извлечению гелия-3 в 2028 году. В случае успеха Interlune рассчитывает на ежегодный доход от восстановления гелия-3 в размере 500 миллионов долларов к началу следующего десятилетия.