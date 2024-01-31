Стартап из Парижа разработает продукт с ИИ для автоматизации рутинных задач

Стартап при разработке продукта использует мультимодальные модели с возможностью зрения, такие как GPT-4 с функцией зрения (GPT-4V). Основополагающей идеей Twin Labs было возможное дублирование человека, обучив искусственный интеллект агента повторять человеческие задачи. Отказавшись от традиционных языковых моделей, они использовали GPT-4V, обученную на различных интерфейсах программного обеспечения.

В отличие от продуктов автоматизации, таких как Zapier, Twin Labs не зависит от API и сложных многоэтапных процессов. Вместо этого Twin Labs больше похож на веб-браузер. Инструмент может автоматически нажимать на кнопки, загружать веб-страницы и вводить текст.

Компания планирует предоставить библиотеку предварительно обученных задач перед выпуском своего продукта. Затем Twin Labs планирует открыть свою платформу для того, чтобы клиенты могли создавать свои собственные задачи.